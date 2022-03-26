Предупреждение МЧС: ветер в Петербурге усилится до 23 м/с

Городское управление МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра, которое ожидается в субботу, 26 марта.

В пресс-службе ведомства сообщили со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», что погода начнет ухудшаться сегодня с 11-14 часов. Направление ветра сменится на северо-западное, северное. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду, вблизи Финского залива он разгонится до 23 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из-за циклона «Хельмка» в Петербург придут дожди и метели. Его стараниями в Северной столице установится облачная погода, ожидаются дожди, мокрый снег, а потом и обычный снег. Вечером на дорогах образуется гололедица, возможны метели.