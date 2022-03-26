Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс умер во время гастролей

Барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс умер во время гастролей
Тейлор Хокинс умер на 51-м году жизни. Фото: Jimmy Kimmel Live/YouTube

Барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс скончался в возрасте 50 лет. О смерти музыканта сообщил журнал Rolling Stone.

«Семья Foo Fighters опустошена трагической и безвременной кончиной нашего любимого Тейлора Хокинса», — сообщили представители группы.

Барабанщик умер во время турне по Южной Америке. В настоящее время готовится к выступлению на фестивале в колумбийской Боготе.

Тейлор Хокинс родился 17 февраля 1972 года в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Он начал играть в составе Foo Fighters с 1997 года. В 2005 году он был признан «Лучшим рок-барабанщиком» по версии британского журнала Rhythm.

Foo Fighters смерть Тейлор Хокинс


 

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