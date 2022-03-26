В аэропорту Пулково 26 марта отменили 12 рейсов

В аэропорту Пулково 26 марта отменили 12 рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 26 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены 12 авиарейсов.

Из Пулково сегодня массово отменены рейсы по России и за границу. Пассажиры не смогут улететь в кипрский город Ларнака (был запланирован на 7:20), Краснодар (8:10, 16:35), Симферополь (8:30, 11:20, 16:05), Анапу (10:15), Минск (10:30), Калининград (12:40), Ростов-на-Дону (13:10), Липецк (14:25) и Москву (17:30).

Задержанных самолетов сегодня нет. По данным онлайн-табло воздушной гавани, все остальные рейсы вылетят из Северной столицы по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково поймали 80-летнего руководителя «финансовой пирамиды». Гражданина подозревают в мошенничестве, связанном с незаконной деятельностью межрегиональной «финансовой пирамиды».

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