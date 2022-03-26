Грабитель с гаечным ключом, напавший на петербуржца, попался полиции

В Петербурге полицейские задержали грабителя, орудовавшего гаечным ключом в Невском районе.

Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, подозреваемый был задержан накануне у дома №30 по Крупской улице. В отдел достали 21-летнего безработного мигранта. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Инцидент произошел поздним вечером 20 марта у дома №36/1 по улице Ольги Берггольц. В полицию обратился 22-летний молодой человек, ставший жертвой ограбления. Со слов заявителя, на него напал малознакомый мужчина, ударил по голове гаечным ключом, а после отобрал телефон за 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пьяный мужчина разбил мусоркой стекло «Лады Калины» и полез в салон.