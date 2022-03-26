Домушник обчистил квартиру на Васильевском острове на 6,6 млн рублей

Домушник обчистил квартиру на Васильевском острове на 6,6 млн рублей
Злоумышленник вынес множество ювелирных украшений. Фото: Pixabay

Петербургская полиция разыскивает вора-домушника, после визита которого хозяйка квартиры в Василеостровском районе осталась без 6,6 млн рублей.

Как сообщает городское управление МВД, в пятницу в полицию обратилась 33-летняя петербурженка. Она рассказала правоохранителям, что в период с 14 по 23 марта кто-то пробрался к ней в квартиру на Васильевском острове. Вор вскрыл замок входной двери и вынес из квартиры серьги, три кольца, три кулона, два обручальных кольца, цепочку, а также 400 долларов и 25 тысяч рублей. Ущерб она оценила в 6,65 млн рублей.

Охранной сигнализации в квартире нет. Возбуждено уголовное дело о краже. Злоумышленника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабитель с гаечным ключом, напавший на петербуржца, попался полиции.

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