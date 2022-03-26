В Румынии погиб пилот при крушении спортивного самолета

Спортивный самолет потерпел крушение в румынском уезде Прахова.

Как сообщает агентство Agepres, акробатический самолет, на борту которого находился один пилот, разбился в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику.

Инцидент произошел 26 марта. В результате происшествия погиб пилот.

На место происшествия прибыли пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия с 9 марта сняла ограничения, веденные в рамках борьбы с распространением COVID-19, на авиасообщение с еще восемью странам.