В Румынии погиб пилот при крушении спортивного самолета

В Румынии погиб пилот при крушении спортивного самолета
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

Спортивный самолет потерпел крушение в румынском уезде Прахова.

Как сообщает агентство Agepres, акробатический самолет, на борту которого находился один пилот, разбился в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику.

Инцидент произошел 26 марта. В результате происшествия погиб пилот.

На место происшествия прибыли пожарная машина, машина для эвакуации транспорта и две машины скорой помощи, в том числе мобильная реанимация

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия с 9 марта сняла ограничения, веденные в рамках борьбы с распространением COVID-19, на авиасообщение с еще восемью странам.

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