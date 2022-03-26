Минобороны предупреждает россиян о фейковых вызовах в военкоматы

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о том, что выявляются все новые и новые случаи липовых вызовов жителей РФ в военкоматы.

В ведомстве отметили, что последние дни россиян беспокоят со звонками. Предъявляются требования якобы приехать в районный военкомат для призыва. В Министерстве добавили, что это может быть провокация украинских спецслужб. Она не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, никто россиян, находящихся в запасе, в военкоматы не вызывает. В военные комиссариаты Минобороны России не проводит и не собирается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия и Украина приняли общее решение, касающееся формата режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения с опасной территории.