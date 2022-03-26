В Петербурге открылся первый в стране ресторан, где работают бездомные

Открытие такого ресторана позволяет оспорить стереотип, что бездомные люди не хотят уходить с улицы и не хотят работать.

Руководитель пиар-отдела «Ночлежки» Данил Краморов рассказал, что организация шла к этому четыре года, передает ТАСС.

Отмечается, что проект решает сразу несколько социально значимых задач. По мнению Краморова, важно, что теперь у бездомных есть возможность пройти стажировку в настоящем заведении со специалистами в сфере.

Также это позволяет оспорить стереотип, что бездомные люди не хотят уходить с улицы и не хотят идти работать. Кроме этого, заведение общепита принесет дополнительный доход для благотворительных проектов «Ночлежки», а еще будет готовить для нуждающихся.

Краморов добавил, что после прохождения стажировки участники этого проекта смогут выйти на работу, куда угодно.

«Но для того, чтобы на втором этапе подстраховаться, мы договорились с нашими партнерами, и они готовы принимать после стажировки наших подопечных на работу в свои заведения», — поясняет руководитель пиар-отдела «Ночлежки».

В социальной сети «ВКонтакте» на странице «Ночлежки» пишут, что работа ресторана «Вход с улицы» стартует с субботы, 26 марта. Заведение расположилось в Бертгольд центре. Оно будет работать каждый день с 11 до 23 часов.

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