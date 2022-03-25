Пришел и выстрелил себе в руку: на Дунайском произошел странный инцидент в кафе

Поход этого гражданина в заведение общественного питания сотрудники кафе забудут не скоро.
Как сообщает 78.ru, в пятницу, 25 марта, в кафе Московского района Петербурга пришел странный мужчина.
Сначала поведение посетителя никак не отличалось от поведения других клиентов. Мужчина сделал заказ официанту. Однако сразу после достал пистолет и выстрелил себе в руку.
По всей видимости, помощи гражданин дожидаться не захотел, потому что сразу после случившегося поспешил покинуть заведение.
Странным эпизодом уже заинтересовались правоохранительные органы.
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