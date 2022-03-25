Пришел и выстрелил себе в руку: на Дунайском произошел странный инцидент в кафе

Пришел и выстрелил себе в руку: на Дунайском произошел странный инцидент в кафе
Мужчина сделал заказ в кафе, а затем выстрелил себе в руку. Фото: unsplash.com

Поход этого гражданина в заведение общественного питания сотрудники кафе забудут не скоро.

Как сообщает 78.ru, в пятницу, 25 марта, в кафе Московского района Петербурга пришел странный мужчина.

Сначала поведение посетителя никак не отличалось от поведения других клиентов. Мужчина сделал заказ официанту. Однако сразу после достал пистолет и выстрелил себе в руку.

По всей видимости, помощи гражданин дожидаться не захотел, потому что сразу после случившегося поспешил покинуть заведение.

Странным эпизодом уже заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Луге ссора двух учащихся колледжа кончилась стрельбой по ногам. Потерпевшему понадобилась помощь врачей.

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