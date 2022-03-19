В Луге ссора двух учащихся колледжа кончилась стрельбой по ногам

Потерпевшему понадобилась помощь врачей.

Как сообщает 78.ru, 18 марта, вечером, в городе Луге в Ленинградской области произошла стрельба.

На проспекте Кирова двое учащихся колледжа 1 и 2 курсов поссорились. В итоге 16-летний парень выстрелил из пневматического пистолета в ногу своему оппоненту.

После раненый направился к стражам порядка. Затем в отдел полиции привезли и стрелка. Злоумышленника опросили и отпустили домой, изъяв оружие.

Потерпевшему доктора оказали необходимую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заведено уголовное дело по факту хулиганской стрельбы на улице Бабушкина. 44-летний таксист выстрелил в лицо мужчине в результате дорожного конфликта.