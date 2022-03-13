Заведено уголовное дело по факту хулиганской стрельбы на улице Бабушкина

44-летний таксист выстрелил в лицо мужчине в результате дорожного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Все произошло днем, 11 марта, у дома 42 по улице Бабушкина.

Когда стражи порядка прибыли на место случившегося, то установили, что гражданин 1977 года рождения, работающий таксистом, выстрелил светошумовым зарядом из пускового устройства «Сигналохотника» 53-летнего гражданина.

Пострадавшего пришлось доставить в больницу с травмой лица. Его состояние оценивали как удовлетворительное.

Стрелок самостоятельно пришел в отдел полиции. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов предприниматель стрелял в ребенка.