На проспекте Ветеранов предприниматель стрелял в ребенка

На проспекте Ветеранов предприниматель стрелял в ребенка
На проспекте Ветеранов накануне произошла стрельба. Фото: "Яндекс карты"

В Кировском районе Петербурга между подростками и 37-летним мужчиной произошел словесный конфликт.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 4 марта, вечером, полиции сообщили о стрельбе по проспекту Ветеранов. Отмечалось, что неизвестный стрелял в ребенка.

Вскоре оперативники выяснили, что мужчина, в ходе конфликта, в целях самообороны произвел два выстрела вверх.

Все участники инцидента были доставлены в отдел. Среди них четверо подростков от 12-ти до 15 лет, учащиеся колледжа и нескольких школ. Несовершеннолетних мальчиков передали их родителям.

У 37-летнего мужчины, занимающимся бизнесом, правоохранители изъяли травматический пистолет. На оружие у петербуржца было разрешение. Горожанина опросили и отпустили под обязательство о явке.

В настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожный конфликт в Центральном районе закончился стрельбой.

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