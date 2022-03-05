Дорожный конфликт в Центральном районе закончился стрельбой

В Центральном районе Петербурга повздорили два водитель, один из который начал стрелять.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 4 марта в полицию поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Тишина и Лиговского проспекта в ходе дорожного конфликта неизвестный мужчина открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта. Он выстрелил из травматического пистолета.

Пострадавшего с огнестрельной раной передней поверхности груди справа и огнестрельной раной правого предплечья в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Мариинскую больницу.

По подозрению задержан мужчина 1976 года рождения. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у отеля на Невском задержали мужчину с пистолетом.