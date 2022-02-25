У отеля на Невском задержали мужчину с пистолетом

Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что один из постояльцев ходит с оружием. Фото: google.maps

Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что один из постояльцев ходит с оружием. Фото: google.maps

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, который ходил с травматическим пистолетом по отелю на Невском проспекте.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в четверг в 3 часа ночи в отеле, расположенном на Невском проспекте, 90-92. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что один из постояльцев ходит с оружием.

Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого в его номере. Им оказался 35-летний неработающий мужчина. У него задержанного изъяли личный травматический пистолет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ о хулиганстве с применением оружия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юноша с балкона дома на Суворовском обстрелял из пистолета троллейбус. Буквально через полчаса подозреваемый был задержан.