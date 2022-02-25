Юноша с балкона дома на Суворовском обстрелял из пистолета троллейбус

Юноша с балкона дома на Суворовском обстрелял из пистолета троллейбус
Пистолет изъяли. Фото: "Яндекс панорамы"

Что побудило 18-летнего парня выстрелить в общественный транспорт неизвестно.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в Центральном районе Петербурга 23 февраля, уже ближе к полуночи.

В полицию сообщили, что на площади Диктатуры и Лафонской улицы неизвестный стрелял в троллейбус №11.

Вскоре стражи порядка выяснили, что выстрелы велись с балкона дома №62 по Суворовскому проспекту.

Буквально через полчаса подозреваемый был задержан. Им оказался 18-летний неработающего юношу. Его взяли в квартире по указанному адресу.

У парня изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток выстрелил из пистолета прохожему в лицо на Кантемировской улице.

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