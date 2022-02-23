Подросток выстрелил из пистолета прохожему в лицо на Кантемировской

Правоохранители задержали парня 2004 года рождения, который выстрелил мужчине в лицо из аэрозольного пистолета.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в среду, 23 февраля.

21 февраля, вечером, 31-летний мужчина сообщил оперативникам, что у дома на Кантемировской улице в него выстрелил подросток из неустановленного оружия.

Стражи порядки прибыли на место случившегося и задержали 17-летнего юношу. У него случился с мужчиной конфликт. В результате чего молодой человек выстрелил в пострадавшего из аэрозольного пистолета «Пионер».

Парня доставили к оперативникам. Его опросили и передали родителям под обязательство о явке. В данный момент решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам разрешили купить новый пистолет Макарова за 32 тыс. рублей.