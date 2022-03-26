В Репино задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерьми

В Репино задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерьми
Девушка решила обратиться в полицию. Фото: pexels.com

Обе девочки могли подвергнуться сексуальному насилию со стороны собственного отца, когда были еще совсем маленькими.

Подозреваемого в чудовищном инциденте задержали в Курортном районе Петербурга в Репино. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, что несколько дней назад, 24 марта, к стражам порядка обратилась юная девушка. 18-летняя заявительница объяснила полиции, что ее отец совершал насильственные действия над ней в период с 1 января по 31 декабря 2007 года в квартире по улице Хошимина.

Кроме этого, по словам потерпевшей, аналогичные действия злодей делал и в отношении ее сестры в прошлом году. Второй пострадавшей тогда было 9 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Звездной улице задержали мужчину, слившего 47 тонн дизельного топлива на 2,3 млн рублей.

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