200 млн рублей: названы самые дорогие автомобили столичного рынка в марте 2022 года

Стоимость самых дорогих машин, которые сегодня можно купить на вторичном рынке Москвы, равняется примерно 115-200 млн рублей.

«Мослента» пишет, ссылаясь на данные сайтов купли-продажи автомобилей, что дороже всего сейчас из «вторички» столицы считается BMW M5 V (F10) Рестайлинг 30 Jahre 2014 года выпуска. Цена транспортного средства 200 млн рублей.

«Всего 300 подобных автомобилей поступило в продажу на мировой рынок. В честь тридцатилетнего юбилея серии М5 машина оснащена крайне богатой комплектацией», — описывается лот.

Немногим дешевле является внедорожник Mercedes-Benz Maybach G 650 Landaulet I 2018 года выпуска за 115,8 млн рублей. Владелец пишет, что пробег авто всего 700 километров. Также машина не имеет ни одного штрафа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продажи дорогих смартфонов выросли на 24% в 2021 году.