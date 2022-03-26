200 млн рублей: названы самые дорогие автомобили столичного рынка в марте 2022 года

200 млн рублей: названы самые дорогие автомобили столичного рынка в марте 2022 года
Стоимость автомобиля достигает 200 млн рублей. Фото: Pixabay

Стоимость самых дорогих машин, которые сегодня можно купить на вторичном рынке Москвы, равняется примерно 115-200 млн рублей.

«Мослента» пишет, ссылаясь на данные сайтов купли-продажи автомобилей, что дороже всего сейчас из «вторички» столицы считается BMW M5 V (F10) Рестайлинг 30 Jahre 2014 года выпуска. Цена транспортного средства 200 млн рублей.

«Всего 300 подобных автомобилей поступило в продажу на мировой рынок. В честь тридцатилетнего юбилея серии М5 машина оснащена крайне богатой комплектацией», — описывается лот.

Немногим дешевле является внедорожник Mercedes-Benz Maybach G 650 Landaulet I 2018 года выпуска за 115,8 млн рублей. Владелец пишет, что пробег авто всего 700 километров. Также машина не имеет ни одного штрафа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продажи дорогих смартфонов выросли на 24% в 2021 году.

BMW Mercedes-Benz Maybach автомобили дорогие автомобили москва


 

Новости партнеров
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
Из аэропорта Пулково 27 марта отменены или задержаны 29 рейсов
Диетолог рассказал о неожиданном воздействии чеснока на человека
200 млн рублей: названы самые дорогие автомобили столичного рынка в марте ...
Петербургский лыжник погиб в Хибинах
В Ленобласти учителю начальных классов неизвестный сжег три дома
Движение на трассе «Кола» временно закрыто из-за массовой аварии
На Финском заливе заметили детей, скачущих по льдинам
В Репино задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над дочерьми