У побережья Эквадора зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

О возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается. Фото: Pixabay

О возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается. Фото: Pixabay

У побережья Эквадора зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземный толчок произошел в 7:28 мск с очагом на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к юго-востоку от города Эсмеральдас с населением 165 тыс. человек.

О возможных разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при землетрясении в Японии погибли два человека. Метеорологи объявили угрозу цунами на восточном побережье страны и призвали местных жителей не приближаться к воде. Информации о разрушениях на данный момент нет.