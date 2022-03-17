При землетрясении в Японии погибли два человека

При землетрясении в Японии погибли два человека
Землетрясение произошло в среду в Тихом океане в районе японской префектуры Фукусима. Фото: Pixabay

На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,4. Более 120 человек получили травмы, еще двое погибли.

Как сообщает телеканал NHK, в результате землетрясения пострадали сотни людей, проживающих вдоль побережья в Фукусиме и Мияги. Местных жителей эвакуировали в убежища. Сообщается, что двое не выжили, более 120 человек пострадали.

Землетрясение произошло в среду в Тихом океане в районе японской префектуры Фукусима. Метеорологи объявили угрозу цунами на восточном побережье страны и призвали местных жителей не приближаться к воде. Информации о разрушениях на данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Армении.

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