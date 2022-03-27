Россиянам рассказали, почему не следует снимать защитную маску

В России постепенно снижается заболеваемость COVID-19, однако могут активизироваться другие инфекции. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, в первую очередь россиян ждут новые волны гриппа и прочих болезней, спровоцированных стрептококком, аденовирусом, риновирусом и бокавирусом.

Специалист отметил в эфире радио Sputnik, что существует около 1500 различных инфекционных заболеваний, подавляющая часть которых переносятся воздушно-капельным путем. Поэтому ношение медицинских масок в общественных местах остается актуальным.

Врач порекомендовал продолжать соблюдать меры индивидуальной и социальной защиты, мыть руки и носить маски в общественных местах, чтобы избежать новой болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 24 072 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 739 462. За вчерашний день жертвами коронавируса стали 395 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 367 013 граждан.