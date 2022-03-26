В России за сутки обнаружили 24 тысячи случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 24 072 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 739 462.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 395 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 367 013 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 60 933 человека. Общее количество выздоровлений достигло 16 606 691.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 1 101 человека. Третье место у Москвы — 925 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.