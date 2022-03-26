В России за сутки обнаружили 24 тысячи случаев COVID-19

В России за сутки обнаружили 24 тысячи случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 24 072 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 739 462.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 395 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 367 013 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 60 933 человека. Общее количество выздоровлений достигло 16 606 691.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 1 101 человека. Третье место у Москвы — 925 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог назвал срок новой волны COVID в России.

новые случаи коронавируса оперштаб пандемия Россия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, как мошенники подбирают «ключи» к жертвам
В России за сутки обнаружили 24 тысячи случаев COVID-19
В Петербурге выявлено 25 новых смертей от коронавируса
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 211 человек
Петербург стал первым по числу новых случаев COVID: 1 145 зараженных за сутки
Путин подписал закон об обращении лекарств в условиях санкций
Стрельба из ружья под Гатчиной обернулась уголовным делом
Домушник обчистил квартиру на Васильевском острове на 6,6 млн рублей