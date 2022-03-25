Иммунолог назвал срок новой волны COVID в России

По словам специалиста, значительный рост заболеваемости COVID-19 случится уже в ближайшие три-четыре недели. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

По словам специалиста, значительный рост заболеваемости COVID-19 случится уже в ближайшие три-четыре недели. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Россию осенью или зимой, вероятно, придет новая большая волна коронавируса. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

При этом значительный рост заболеваемости, предположительно, произойдет в ближайшие три-четыре недели, отметил Крючков.

«Это не будет такая волна, как при омикроне, где до 200 тысяч в день доходило. Сейчас 25 тысяч, но, если это будет повышение в 2-2,5 раза, мы можем просто не увидеть этого в официальной статистике», — объяснил медик беседе с «Лентой.ру».

Причиной этого стал заметный упадок мощности тестирования на коронавирус, в результате чего некоторая часть случаев заболевания в стране не фиксируется, объяснил Крючков.

По его мнению, в этот раз распространяться будет подвид «омикрона» BA.2 и в меньшей степени «дельтакрон». Специалист сделал такой вывод исходя из того, что вариант коронавирусной инфекции BA.2 уже составляет подавляющее большинство случаев заражения в транспортных хабах и городах миллионниках, таких как Москва и Санкт-Петербург. При этом «дельтакрон» получил активное распространение в Европе, указал он.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Смертность в течение года после перенесенного коронавируса выше по сравнению с другими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасности «омикрон»- штамма. На снижение тяжести течения болезни влияет не сам вирус, а получение иммунитета с помощью прививки или само заражение.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

По состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3. Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.