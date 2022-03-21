Биолог рассказала об опасности «омикрон»- штамма

Профессор Школы системной биологии Анча Баранова опровергла безопасность омикрон-штамма. По ее словам, на снижение тяжести течения болезни влияет не сам вирус, а получение иммунитета с помощью прививки или само заражение.

«Условно говоря, на 30 процентов снижение тяжести можно объяснить свойствами вируса, а остальные 70 процентов — тем, что люди изменились», — приводит ее слова «Лента.ру».

Биолог добавила, что смертность в течение года после перенесенного коронавируса выше по сравнению с другими заболеваниями. Зачастую летальный исход наступает от инсульта, тромбоза или других хронических обострений.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.