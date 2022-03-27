Россиян начнут информировать о дополнительной пенсии

Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Проактивно уведомления будут приходить раз в три года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Пенсионный фонд России предлагают обязать информировать граждан о состоянии счетов накопительной пенсии, находящихся в негосударственных фондах.

Соответствующий законопроект Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. Поправки планируется внести в закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Многие россияне не обращаются за выплатами, потому что даже не знают о том, что у них есть накопительная пенсия, а по достижению определенного возраста можно ею воспользоваться. Во многом это связано с тем, что страховщики не обязаны уведомлять граждан о наступлении оснований для выплат за счет пенсионных накоплений. Теперь же ПФР хочет взять на себя обязанность уведомлять об этом.

В уведомлениях будет содержаться информация о суммах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета. Такие уведомления будут рассылаться через портал госуслуг. Женщинам соответствующие уведомления должны приходить при достижении 40 лет, мужчинам — 45 лет.

Напомним, в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 2022 года пенсионеры могут получать социальные доплаты в беззаявительном порядке. Теперь пожилым гражданам не потребуется подавать заявление для получения доплаты к пенсии. Всю информацию о пенсионерах ПФР передает в Минтруд, который и занимается назначением прибавки.

Получить поддержку от государства могут пенсионеры с низким уровнем доходов. Если пенсия человека не дотягивает до регионального прожиточного минимума, то его ее увеличивают до этого показателя с помощью доплаты.