ПФР сообщил о важном изменении для россиян с пенсией до 25 000 рублей

В Пенсионном фонде напомнили о важном изменении, которое запустили с 2022 года для российских пенсионеров с выплатами в пределах прожиточного минимума.

Специалисты ПФР рассказали, что с 2022 года пенсионеры могут получать социальные доплаты в беззаявительном порядке. Теперь пожилым гражданам не потребуется подавать заявление для получения доплаты к пенсии. Всю информацию о пенсионерах ПФР передает в Минтруд, который и занимается назначением прибавки.

Получить поддержку от государства могут пенсионеры с низким уровнем доходов. Если пенсия человека не дотягивает до регионального прожиточного минимума, то его ее увеличивают до этого показателя с помощью доплаты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам объявили дату нового повышения пенсий.