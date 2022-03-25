Российским пенсионерам объявили дату нового повышения пенсий

Российским пенсионерам объявили дату нового повышения пенсий
Изначально предполагалось, что с апреля пенсии проиндексируют на 7,7 процента. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российских пенсионеров ждет новая индексация денежных выплат. В очередной раз пенсии повысят уже на следующей неделе, в пятницу, 1 апреля. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

По ее словам, прибавку получат граждане, получающие социальные пенсии и некоторые виды государственных выплат. Речь также идет о людях, которым не хватило стажа для получения страховых выплат по старости.

Как сообщил PRIMPRESS, во-первых, речь идет о тех гражданах, которым не хватило стажа для того, чтобы им назначали страховую пенсию по старости. А во втором случае имеются в виду отдельные льготные категории граждан, например «чернобыльцы», а также военнослужащие по призыву и члены их семьи.

Напомним, прибавку в размере 2 200 рублей могут получить пожилые граждане, у которых на воспитании находятся дети школьного или студенческого возраста. По умолчанию доказывать тот факт, что несовершеннолетний ребенок находится на иждивении у пенсионера, не нужно. Достаточно будет подтверждения, что ребенок живет вместе с пожилым родителем. Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, нужно сообщить в клиентскую службу ПФР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Повышение размера пенсии с учетом иждивенцев устанавливают получателям страховой пенсии в заявительном порядке по старости и по инвалидности. В 2022 году повышение фиксированной выплаты к пенсии родителям в Петербурге и Ленобласти составляет 2 188 рублей 10 копеек – с одним иждивенцем. Родители двух детей получат 4 376 рублей 20 копеек, а трех — 6 564 рублей 30 копеек.

Изначально предполагалось, что с апреля пенсии проиндексируют на 7,7 процента. Однако в итоге этот показатель был поднят до рекордных за последние семь лет 8,6 процента. Индексация затронет порядка четырех миллионов граждан. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 33,7 млрд рублей.

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