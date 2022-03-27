Солнечное гало заметили петербуржцы вечером воскресенья

Солнечное гало заметили петербуржцы вечером воскресенья
Солнечное гало заметили петербуржцы вечером воскресенья. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Жители Северной столицы рассказали о необычном явлении в небе, но предупредили, что от него «могут немного отвалиться глаза».

В воскресенье, 27 марта, петербуржцы поделись снимками солнечного гало в Telegram-канале «Астро Фото Болото». Некоторые, к сожалению, не смогли наблюдать это явление из-за облаков. Очевидцы же в свою очередь предупреждают: «Осторожно, от созерцания сие явления могут немного отвалиться глаза».

Гало само по себе является оптическим явлением, ког7да вокруг источника света появляется еще одно свечение, которое чаще всего имеет форму кольца или светового столба. Гало может появиться вокруг луны или, как в данном случае, вокруг солнца в результате образования кристаллов льда в перистых облаках.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что над Санкт-Петербургом в ночь на 19 марта «зависла» необыкновенно большая луна. Ясное небо позволило вдоволь насладиться редким зрелищем.

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