Четыре машины столкнулись на заснеженной трассе «Кола»

ДТП на трассе "Кола". Фото: скриншот "Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на трассе "Кола". Фото: скриншот "Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО" соцсети "ВКонтакте"

В Волховском районе Ленобласти произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить четыре транспортных средства.

Дорожная авария случилась 26 марта на 115-м километре автодороги Р-21 «Кола». Подробности сообщили в группе «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль «ГАЗ Луидор». Грузовичок отбросило на фуру MAN с прицепом, которая также после этого столкнулась с фурой Scania с прицепом. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

После ДТП движение по трассе было перекрыто, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение транспорта по одной полосе.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Lexus пробил ограждение и вылетел на тротуар на Энгельса. На кадрах видно, что водитель иномарки вылетел на пешеходную зону, пробив дорожное ограждение. На дороге разбросаны осколки и детали транспортного средства.