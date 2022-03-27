Lexus пробил ограждение и вылетел на тротуар на Энгельса

ДТП произошло на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП произошло на проспекте Энгельса. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Автомобиль марки Lexus вылетел на тротуар после ДТП на проспекте Энгельса.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 27 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«После встречи с ФВ Поло на Энгельса», — написал автор записи.

На кадрах видно, что водитель иномарки вылетел на пешеходную зону, пробив дорожное ограждение. На дороге разбросаны осколки и детали транспортного средства.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроивший смертельное ДТП на Васильевском острове таксист был пьян. По словам очевидцев, водитель Skoda Rapid проехал на красный сигнал светофора и въехал в другую машину. В результате аварии погибла 31-летняя женщина.