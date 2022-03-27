Устроивший смертельное ДТП на Васильевском острове таксист был пьян

Устроивший смертельное ДТП на Васильевском острове таксист был пьян
ДТП на Васильевском острове. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" соцсети "ВКонтакте"

В Санкт-Петербурге ночью произошло смертельное ДТП с участием автомобилей службы такси.

Трагическая авария случилась в воскресенье, 27 марта, у дома 80 на пересечении набережной реки Смоленки и 9-й линии Васильевского острова. Подробности сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Около 01:20 дорогу не смогли поделить Skoda Rapid и Skoda Octavia. По словам очевидцев, водитель Skoda Rapid проехал на красный сигнал светофора и въехал в другую машину. В результате ДТП погибла 31-летняя женщина.

«Водитель а/м Skoda Rapid (белый цвет) оказался в состоянии алкогольного опьянения (надул 0,500 мг/л)», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате происшествия девушка-пассажир скончалась на месте происшествия. Ещё одного человека в состоянии средней тяжести госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

авария новости СПб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
Названы способы оплаты проезда в «бескондукторном» автобусе в Петербурге
Устроивший смертельное ДТП на Васильевском острове таксист был пьян
Глава Минздрава России призвал продолжать носить маски
В Ленобласти еще 237 человек заразились коронавирусом
Стало известно, кто получит по 10 тыс. рублей на банковскую карту
Ветер и гололед: спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в ...
В Петербурге зафиксировано 1105 новых случаев коронавируса
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 18 человек