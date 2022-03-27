Устроивший смертельное ДТП на Васильевском острове таксист был пьян

В Санкт-Петербурге ночью произошло смертельное ДТП с участием автомобилей службы такси.

Трагическая авария случилась в воскресенье, 27 марта, у дома 80 на пересечении набережной реки Смоленки и 9-й линии Васильевского острова. Подробности сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Около 01:20 дорогу не смогли поделить Skoda Rapid и Skoda Octavia. По словам очевидцев, водитель Skoda Rapid проехал на красный сигнал светофора и въехал в другую машину. В результате ДТП погибла 31-летняя женщина.

«Водитель а/м Skoda Rapid (белый цвет) оказался в состоянии алкогольного опьянения (надул 0,500 мг/л)», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате происшествия девушка-пассажир скончалась на месте происшествия. Ещё одного человека в состоянии средней тяжести госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.