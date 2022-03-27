В ДТП в Василеостровском районе погибла девушка

В Василеостровском районе после столкновения двух автомобилей Skoda погибла девушка.
Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожный инцидент произошел на пересечении 9-й линии Васильевского острова с набережной реки Смоленки в ночь на 27 марта.
Авария произошла с участием красной и белой Skoda. В результате происшествия девушка-пассажир скончалась на месте происшествия. Ещё одного человека в состоянии средней тяжести госпитализировали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка снесла велосипедиста на «зебре» в центре Петербурга. От силы удара мужчина и его транспорт подлетели вверх. После падения пострадавший несколько раз перевернулся на асфальте.