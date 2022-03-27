В ДТП в Василеостровском районе погибла девушка

В Василеостровском районе после столкновения двух автомобилей Skoda погибла девушка.

Об этом сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте». Дорожный инцидент произошел на пересечении 9-й линии Васильевского острова с набережной реки Смоленки в ночь на 27 марта.

Авария произошла с участием красной и белой Skoda. В результате происшествия девушка-пассажир скончалась на месте происшествия. Ещё одного человека в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка снесла велосипедиста на «зебре» в центре Петербурга. От силы удара мужчина и его транспорт подлетели вверх. После падения пострадавший несколько раз перевернулся на асфальте.