Легковушка снесла велосипедиста на «зебре» в центре Петербурга

ДТП с велосипедистом в Петербурге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП с велосипедистом в Петербурге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Водитель легкового авто сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Петербурге. Автомобилист двигался на запрещающий сигнал светофора.

Дорожный инцидент случился в среду, 23 марта. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, как мужчина на двухколесном транспорте начал переезжать зебру вместе с пешеходами на зеленый сигнал светофора. В этот момент черный «Солярис» сносит мужчину на велосипедиста.

От силы удара мужчина и его транспорт подлетели вверх. После падения пострадавший несколько раз перевернулся на асфальте. Водитель иномарки и пешеходы окружили велосипедиста.

Информация о его состоянии не приводится.

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