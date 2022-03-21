После смертельного ДТП на дороге «Гатчина – Ополье» возбуждено уголовное дело

В результате аварии пострадал один человек. Фото: Pixabay

В результате аварии пострадал один человек. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 20 марта около 02:50 на 12 км автодороги «Гатчина — Ополье» 24-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген-Поло», не справился с управлением, наехал на снежный вал с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка в состоянии средней тяжести госпитализирована, а 21-летний мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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