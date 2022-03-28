Житель Сестрорецка был задержан за предположение о бомбе в жилом доме

Житель Сестрорецка был задержан за предположение о бомбе в жилом доме
Мужчину задержали на улице Токарева. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Курортном районе Петербурга задержали мужчину, сообщившего о «бомбе» в жилом доме.

В субботу, 26 марта, 39-летний житель Сестрорецка обратился в полицию с заявлением о том, что предполагает, что в дома 3 по улице Токарева заложена бомба.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители осмотрели здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

В тот де день по «горячим следом был задержан подозреваемый в преступлении. Сообщившего о бомбе доставили в полицию, в отношении него составлен протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за день «заминировали» более 200 судов, учебных заведений и Пулково.

заведомо ложное сообщение об акте терроризма новости СПб полиция


 

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