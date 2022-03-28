Неизвестные ограбили церковь Спиридона Тримифунтского в Ломоносове

На миллион рублей ограбили Церковь Спиридона Тримифунтского в Ломоносове.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестные, путем выкручивания болтов на железной решетке окна на первом этаже и разбития стекла, проникли в храм и вынесли около 200 различных изделий из серебра, золота и янтаря.

Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию.