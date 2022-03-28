Неизвестные ограбили церковь Спиридона Тримифунтского в Ломоносове

Неизвестные ограбили церковь Спиридона Тримифунтского в Ломоносове
Сумма ущерба около 1 000 000 рублей. Фото: Pixabay

На миллион рублей ограбили Церковь Спиридона Тримифунтского в Ломоносове.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестные, путем выкручивания болтов на железной решетке окна на первом этаже и разбития стекла, проникли в храм и вынесли около 200 различных изделий из серебра, золота и янтаря.

Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию.

ломоносов ограбление церковь


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские искали бомбу в компьютерном клубе на Ленинском проспекте
Петербурженка отдала «следователю» более одного миллиона рублей в конверте
Неизвестный ограбил квартиру на 7 млн рублей на улице Беринга
Пациент устроил драку в скорой на Лиговском
Сбитая на Профессора Качалова девушка сидит посреди проезжей части
Грузчик чуть не убил молотком своего соседа в Горелово
Такси чуть не затонуло в глубокой яме на Ситцевой улице
Неизвестные ограбили церковь Спиридона Тримифунтского в Ломоносове