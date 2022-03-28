Полицейские искали бомбу в компьютерном клубе на Ленинском проспекте

Полицейские искали бомбу в компьютерном клубе на Ленинском проспекте
Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Московском районе Петербурга полицейские искали бомбу в компьютерном клубе после сообщения с угрозами.

В воскресенье, 27 марта, на телефон 112 с неустановленного номера телефона позвонил неизвестный и сообщил о заминировании дома №148 по Ленинскому проспекту.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Сестрорецка был задержан за предположение о бомбе в жилом доме. Прибывшие правоохранители осмотрели здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

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