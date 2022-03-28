Разыскивается хозяин собаки, которая оставила 6-летнюю девочку с рваными ранами лица

Разыскивается хозяин собаки, которая оставила 6-летнюю девочку с рваными ранами лица
Собака покусала девочку. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти сотрудники полиции разыскивают хозяев собаки, которая покусала ребенка.

Инцидент произошел 27 марта у одного из домов в деревне Золотово. В 20:10 в полицию поступило сообщение из Пикалевской городской больницы о госпитализации в состоянии средней степени тяжести девочки 2016 года рождения. У ребенка диагностировали множественные рваные раны лица. сопровождении матери 1991 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, причиной госпитализации ребенка стало нападение собаки. Девочка находилась в сопровождении матери.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку, направленную на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти ленобласть собака


 

Новости партнеров
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Ещё на Gazeta.SPb
После ссоры в номере отеля на Зенитчикова нашли порезанный труп
«Магнит» и «Пятерочка» заявили о неожиданном решении для всех россиян с 1 апреля
«Прощай, кешбэк?»: банки отменяют выгодные предложения для кредитных карт
Разыскивается хозяин собаки, которая оставила 6-летнюю девочку с рваными ...
Россиянам рассказали, как отразится на рубле «газовый демарш» России
В Петербурге задержали поджигателя квартиры на Дальневосточном, где чуть не ...
Пожилая петербурженка отдала мошенникам 800 тысяч, спасая «подругу»
В Петербурге зафиксировано 1105 новых случаев коронавируса