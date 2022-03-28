Разыскивается хозяин собаки, которая оставила 6-летнюю девочку с рваными ранами лица

В Бокситогорском районе Ленобласти сотрудники полиции разыскивают хозяев собаки, которая покусала ребенка.

Инцидент произошел 27 марта у одного из домов в деревне Золотово. В 20:10 в полицию поступило сообщение из Пикалевской городской больницы о госпитализации в состоянии средней степени тяжести девочки 2016 года рождения. У ребенка диагностировали множественные рваные раны лица. сопровождении матери 1991 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, причиной госпитализации ребенка стало нападение собаки. Девочка находилась в сопровождении матери.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку, направленную на установление личности хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера.