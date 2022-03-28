Песков объяснил, что Россия не станет поставлять газ бесплатно

Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно, если Европейский союз откажется платить за него рублями.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
В настоящее время российские ведомства и «Газпром» обговаривают детали перевода оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны, в рубли. Представитель Кремля отметил, что о бесплатных отгрузках речи и не идет.
Песков добавил, что процесс поставок довольно сложный и может занять некоторое время.
Если же ЕС не захочет платить за газ в рублях, поставок газа не будет.
«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — констатировал пресс-секретарь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков высказался о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов.