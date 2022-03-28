Песков объяснил, что Россия не станет поставлять газ бесплатно

Песков объяснил, что Россия не станет поставлять газ бесплатно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно, если Европейский союз откажется платить за него рублями.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

В настоящее время российские ведомства и «Газпром» обговаривают детали перевода оплаты за газ, поставляемый в недружественные страны, в рубли. Представитель Кремля отметил, что о бесплатных отгрузках речи и не идет.

Песков добавил, что процесс поставок довольно сложный и может занять некоторое время.

Если же ЕС не захочет платить за газ в рублях, поставок газа не будет.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — констатировал пресс-секретарь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков высказался о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов.

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