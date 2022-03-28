Петербуржца обвинили в покушении на убийство знакомого и его детей: мужчина 2 раза поджег квартиру

Мужчина и его дети спаслись. Фото: Pixabay

Мужчина и его дети спаслись. Фото: Pixabay

Мужчина и двое его маленьких детей спаслись из горящей квартиры через балкон соседей.

Как сообщает Главное Следственное Управление СК РФ по Петербургу, петербуржцу предъявили обвинение в покушении на убийство знакомого и двух его малолетних детей 2011 и 2017 годов рождения.

29-летний житель Северной столицы уже был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Следствие считает, что 28 августа прошлого года обвиняемый решил поджечь квартиру знакомого вместе с мужчиной и двумя его детьми. Все произошло на Дальневосточном проспекте. Между гражданами внезапно возник какой-то конфликт. Петербуржец настолько был зол, что решил сгубить в пожаре своего приятеля и двух его малышей. Мужчина дважды поджигал указанное жилище.

К счастью, отцу и двум его детям удалось выбраться из огня через балкон соседней квартиры.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти учителю начальных классов неизвестный сжег три дома.