В Ленобласти учителю начальных классов неизвестный сжег три дома

В Ленобласти учителю начальных классов неизвестный сжег три дома
Три из четырех зданий сильно пострадали. Фото: pixabay
В деревне Васкелово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области произошел тройной пожар.
Как сообщает 78.ru, лишилась сразу трех домов учительница начальных классов. Неизвестный поджег здания глубокой ночью 25 марта, в пятницу.
Все произошло в период с трех до семи часов утра. По мнению 56-летней женщины, на участке в шесть с небольшим соток располагались четыре здания. Три из них довольно сильно пострадали. Ущерб оценивается примерно в 5 миллионов рублей.
К слову, педагог даже не подозревает, кто мог совершить это злодеяние.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночном пожаре на Соборной улице удалось спасти трех из четырех котов. В ночь с 24 на 25 марта огонь распространялся по коммунальной квартире в Гатчине.

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