В ночном пожаре на Соборной удалось спасти трех из четырех котов

В ночном пожаре на Соборной удалось спасти трех из четырех котов. Фото: pixabay

В ночном пожаре на Соборной удалось спасти трех из четырех котов. Фото: pixabay

В ночь с 24 на 25 марта пожар разгорелся в коммуналке в Гатчине.

Пожар вспыхнул в коммунальной квартире на Соборной улице, 21. В пятикомнатной квартире пламя быстро покрывало площадь. Об этом сообщает «78.ru».

После поступления сообщения в экстренные службы спасатели оперативно прибыли на место происшествия и устранили возгорание.

В процессе инцидента были эвакуированы все жильцы коммуналки, никто из них при этом не пострадал. Тем не менее жертвы были. Одного из хозяйских котов спасти не удалось, еще трех животных благополучно успели вынести из горящей квартиры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в одной из деревень Гатчинского района загорелся дом, пламя перекинулось на сарай. Справиться с огнем удалось в 3:28 мск 24 марта. Дым заметили жители деревни Большево и вызвали экстренные службы.