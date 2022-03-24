Спасатели потушили пожар на 92 «квадратах» в Гатчинском районе

В ночь на 24 марта в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

В одной из деревень загорелся дом, пламя перекинулось на сарай. Справиться с огнем удалось в 3:28 мск. Дым заметили жители деревни Большево и вызвали экстренные службы.

На место пожара оперативно выехали дежурные смены 105 и 106 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти. В ликвидации пожара участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, частный дом и хозяйственная постройка горели на площади 92 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 4:22 мск. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.