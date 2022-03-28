Курс доллара впервые с 1 марта составил 90 рублей

Курс доллара впервые с 1 марта составил 90 рублей
Впервые с 1 марта доллар равен 90 рублей. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Национальная валюта Соединенных Штатов Америки заметно сбавила свои позиции с начала марта.

Так, доллар составляет 90 рублей. И это впервые с 1 марта, передают в понедельник, 28 марта, РИА Новости.

Сообщалось, что в настоящее время говорить о том, что эпоха первенства доллара прошла, очень рано. При этом некоторые масштабные изменения могут выбить почву у него из под ног. На сегодняшний день большая часть транзакций во всем мире происходит в долларах аналогично тому, как подавляющее число банковских резервов находится в американской валюте. У инвесторов может пропасть желание вкладываться в доллар только, если он потеряет стабильность, либо произойдет масштабный мировой кризис, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал историческим решением отказ от расчетов в долларах и евро за газ.

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