Володин назвал историческим решение об отказе от расчетов в долларах и евро за газ

Володин назвал историческим решение об отказе от расчетов в долларах и евро за газ
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Фото: Государственная дума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим решением отказ от расчетов в долларах и евро за газ.

«Отказ от расчётов в долларах и евро — историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики»,- написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.

Вячеслав Володин газ доллары евро


 

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