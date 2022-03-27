Эксперт допустил, что доллар с лидирующих позиций может сдвинуть масштабный мировой кризис

В настоящее время говорить о том, что эпоха первенства доллара прошла, очень рано. При этом некоторые масштабные изменения могут выбить почву у него из под ног.

На сегодняшний день большая часть транзакций во всем мире происходит в долларах аналогично тому, как подавляющее число банковских резервов находится в американской валюте. У инвесторов может пропасть желание вкладываться в доллар только, если он потеряет стабильность, либо произойдет масштабный мировой кризис. Об этом аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что сильно развитая экономика, как в Америке позволяет вовремя отдавать долги и приумножать денежные суммы инвесторов. Также разветвленная федеративная структура и периодическая смена власти предполагает, по мнению специалиста, политическую стабильность.

В связи с этим первенство доллара будет сохраняться еще долго, считает эксперт, даже несмотря на то, что евро, фунт и франк забирают большую часть операций и резервов, а юань со временем укрепляет свои позиции в торговле.

Маслов подчеркнул, что доля доллара в торговле около половины, а в резервах составляет 60%. В это же время доля юаня приближается к 5%.

«Поэтому говорить о «дедолларизации» и «замещении» юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и идут годами», — заметил специалист.

В случае масштабного мирового кризиса, сравнимого со Второй мировой войной, вариант быстрого перехода на другие валюты возможен, рассуждает Маслов. В то время доллар стал мировой валютой благодаря плану Маршалла, который разлетелся по всей Европе. Однако чтобы подобное повторилось нужно, чтобы очень развитая экономически держава, которая не пострадает от такого кризиса, захотела показать «мягкую силу» и оказать помощь пострадавшим странам. Сейчас таких стран, по мнению эксперта, нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителей России психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало 100 рублей за доллар. При этом эксперт заметил, что это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют под собой фундаментальных оснований.