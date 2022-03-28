А резюме все больше: грозит ли Петербургу безработица?

Так как официальный уровень безработицы снижается, возможно, это значит, что петербуржцы не встают на учет в центры занятости, а находят себе работу быстро и другими способами. Фото: pixabay.com

Так как официальный уровень безработицы снижается, возможно, это значит, что петербуржцы не встают на учет в центры занятости, а находят себе работу быстро и другими способами. Фото: pixabay.com

Вакансий для жителей Петербурга становится все меньше и меньше.

Однако ситуация на бирже труда, как сообщает Peterburg2, стала неоднозначной.

Крупнейшие ресурсы по поиску работы такие, как hh.ru по СЗФО и SuperJob заявили снижении количества вакансий и увеличении конкуренции в Петербурге.

При этом, в Смольном же говорят об отсутствии роста безработицы в регионе.

Отмечается, что за последнюю неделю работодатели СЗФО в целом по рынку сократили число вакансий на 6 процентов. На фоне повышенной активности соискателей уровень конкуренции продолжает увеличиваться и в ряде регионов СЗФО, в том числе, в Петербурге, уже превышает норму по рынку.

За минувшую неделю в сравнении с неделей ранее размещать резюме по поиску работы стали на 0,5% чаще. Более всего петербуржцев интересовала работа в области «ИТ, телеком», «Административный персонал» и «Продажи».

Также специалисты SuperJob подтвердили, что в среднем, количество вакансий с начала спецоперации сократилось на 10%.

Можно предположить, что в последнее время жители города на Неве стали искать работу или дополнительный заработок чаще.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылся первый в стране ресторан, где работают бездомные.