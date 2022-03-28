Пенсионерам в РФ сообщили о новой выплате в 6 000 рублей с апреля

Размер выплаты составит 6 000 рублей, но начислять их будут по 2 000 рублей в течение трех месяцев. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Размер выплаты составит 6 000 рублей, но начислять их будут по 2 000 рублей в течение трех месяцев. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам рассказали о новой разовой выплате, которую можно будет получить уже с 1 апреля. Размер выплаты составит 6 000 рублей, но выдавать ее будут не всем.

Новая мера поддержки введена на региональном уровне. На денежную выплату можно будет приобрести продукты. Пока выплаты будут доступны только жителям Калининградской области, но не исключено, что скоро к программе присоединятся другие регионы, пишет Primpress.

На выплату, которую начнут зачислять с 1 апреля, могут рассчитывать пенсионеры, которые получают соцдоплаты к пенсии, а также многодетные семьи и родители детей-инвалидов.

Размер выплаты составит 6 000 рублей, но начислять их будут по 2 000 рублей в течение трех месяцев. Потратить средства можно будет только на продукты питания и только в магазинах, которые участвуют в программе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уже в апреле: россиян, имеющих наличные, предупредили о возможной неприятности.