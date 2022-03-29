По 5000 рублей каждому: пенсионерам в РФ разъяснили вопрос по выплате в апреле

В интернете активно распространяется информация о том, что каждый российский пенсионер с 1 апреля сможет получить по 5000 рублей. Пенсионный эксперт Сергей Власов разъяснил, что будут ли выплачивать эти деньги.

Согласно данным сообщениям, государство нашло деньги на дополнительную поддержку пенсионеров. Эксперт заявил, что в этой информации есть доля правды, но полностью верной ее назвать нельзя, пишет Primpress.

Дело в том, что власти действительно выделили на доплаты пенсионерам большую сумму — около 130 млрд рублей. Но эти средства выделили из федерального бюджета еще в конце 2021 года, и распределяться между пожилыми россиянами они будут в течение всего 2022 года.

Деньги направят на выплату соцдоплаты гражданам, чьи пенсии не дотягивают до уровня прожиточного минимума. При этом размер выплаты у всех будет индивидуальным. Перечислять доплату действительно могут и с апреля, но ее размер необязательно будет составлять 5000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в правительстве не обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам.