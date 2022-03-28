В Правительстве не обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам

В Правительстве не обсуждают индексацию пенсий работающим пенсионерам
Сейчас министрами обсуждаются такие вопросы, как исполнение поручений президента касательно индексакции МРОТ, а также социальных выплат и пенсий для неработающих пенсионеров. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Вопрос индексации пенсий работающим гражданам пожилого возраста в настоящее время не обсуждается. Об этом в понедельник, 28 марта, в ходе заседания комитета Госдумы заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр напомнил, что данный вопрос ранее обсуждался в период формирования закона о бюджете на 2022-2024 годы. «На сегодняшний день данный вопрос на площадке правительства не обсуждается», — уточнил он, отвечая на вопросы депутатов.

Как сообщил ТАСС, Котяков подчеркнул, что в настоящее время в Государственной думе обсуждаются такие вопросы, как исполнение поручений президента касательно индексакции МРОТ, а также социальных выплат и пенсий для неработающих пенсионеров. Пенсионеров, которые работают, однако, индексация вновь обошла стороной.

Министр также отметил, что сейчас в ходе предложений, обсуждаемых по поручению президента России Владимира Путина, в большей степени обсуждаются вопросы по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, а также МРОТ, прожиточного минимума и зарплат в бюджетной сфере. Он подчеркнул, что даже в такой непростой ситуации по итогам года необходимо будет добиться снижения уровня бедности и неравенства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле граждан Российской Федерации ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Напомним, также в апреле российские граждане пожилого возраста могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

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